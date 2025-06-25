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Fenerbahçeli yöneticiler şaştı kaldı! Ferdi Kadıoğlu'nu sordular, 'Galatasaray' yanıtı aldılar

Süper Lig'de transfer temasları hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için İngiliz ekibi Brighton ile temasa geçerken aldığı yanıt karşısında adeta şaşkına döndü. İşte detaylar...

Fenerbahçeli yöneticiler şaştı kaldı! Ferdi Kadıoğlu'nu sordular, 'Galatasaray' yanıtı aldılar
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar Leroy Sane hamlesiyle büyük ses getirirken Fenerbahçe cephesi transferde henüz suskunluğunu bozmuş değil... İki ekipte birçok isimle temaslarını sürdürürken sürpriz bir isim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

YÖNETİCİLER ŞAŞTI KALDI

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Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için Brighton'ın kapısını çaldı ancak İngiliz ekibinden gelen yanıt Sarı-Lacivertli yöneticileri adeta şaşkına çevirdi.

'GALATASARAY İLGİLENİYOR'

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Kiralama bedeli ve diğer şartları soran sarı-lacivertlilere, Brighton yöneticileri Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini söylediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Bu durum sosyal medyada taraftarlar arasında kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den transfer olduğu Brighton'da sol ayak başparmak eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebildi.

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