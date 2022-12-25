Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2023 sezonu merakla bekleniyor. Survivor'un, MasterChef programının sona ermesiyle TV8 ekranlarında başlaması bekleniyor. Alper Rende, Survivor parkurlarında yer almaya hazırlanıyor. Peki Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.

2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı.

2020'de İzole adında şarkı çıkardı.

YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Zeynep Alkan

Seçkin Piriler

Cansu Tuman

Halil İbrahim Göker

Buse Plan

Alper Rende

Elanur

Chaby

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli

