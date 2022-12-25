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Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

25.12.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda yer aldı! Bununla birlikte Alper Rende hakkında araştırmalar hız kazandı. Oyuncu, şarkıcı ve içerik üreticisi olan Alper Rende'nin sosyal medyada 1.2 milyon takipçi kitlesi bulunuyor. Peki Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2023 sezonu merakla bekleniyor. Survivor'un, MasterChef programının sona ermesiyle TV8 ekranlarında başlaması bekleniyor. Alper Rende, Survivor parkurlarında yer almaya hazırlanıyor. Peki Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.

2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı.

2020'de İzole adında şarkı çıkardı.

YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

Fenomen Alper Rende Survivor 2023 kadrosunda! Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli

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