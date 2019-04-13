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Fenomen anne çocuğunu tekmeledi!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 13.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Çinli bir anne, fenomen olması için çabaladığı 3 yaşındaki kızı Niu Niu'yu bir fotoğraf çekimi sırasında, yerinde durmadı diye tekmeledi.

Fenomen anne çocuğunu tekmeledi!

Olay, 8 Nisan günü Doğu Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou kentinde gerçekleşti.

Çekim esnasında oradan geçen bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde 3 yaşındaki ufaklığın poz vermeyip, arkasını dönmesiyle annesi sinirleniyor ve sert bir şekilde tekme atıp, hırpalıyor.

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Acımasız tekmenin ardından Niu Niu adlı kız çocuğu fotoğraf çekimine devam etti.

8 Nisan'da yüklenen video, Çin sosyal medyasında yayıldı ve 10 milyondan fazla kez izlendi.

Çin'in Twitter versiyonu olan Weibo'daki kullanıcılar, annenin hareketlerini sert bir şekilde kınadı.

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Weibo kullanıcısı "Zavallı çocuk, sepeti nazikçe yere koydu ve tekmelendikten sonra şikayet bile etmedi. Kızınızdan özür dilemelisiniz, tamam mı? Ne kadar vicdansızsın!" ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, "Kalbim kızınız için gerçekten ağrıyor. Hayatlarının bu zamanının kaygısız olması gerekiyor, ama siz onu para kazanmak için kullanıyorsunuz. O bir araç değil." diye yazdı.

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Niu Niu'nun annesi Weibo hesabında bir özür diledi.

Kızına zarar verme niyetinde olmadığını ve olay için "çok üzüldüğünü" söyledi, çocuk istismarı iddialarını reddetti.

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Beijing News ile yapılan bir röportajda anne, videodaki olaylara yol açan koşulları anlattı. Niu Niu'nun sık sık yola doğru koştuğunu ve bu yüzden sinirlendiğini söyledi. Anne, "Sosyal medyada herkes, kızımı bu tekme ile çürüttüğümü söylüyor, ancak vücudunun herhangi bir yerinde bir çürük görebiliyor musunuz?" dedi.

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Anne, anaokuluna gitmek için küçük olan Niu Niu'nun dönemsel olarak mankenlik yaptığını ve kıyafet modelliği için çocuklara ihtiyaç duyan ajanslar tarafından arandığını söyledi.

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