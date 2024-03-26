Fenomen Banu Parlak'ın köpeği yavru köpeği parçalamıştı! Burcu Özberk ünlü fenomene tepki gösterdi

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede yaşayan fenomen, alabay cinsi köpeği Drago ile yürüyüşe çıktı. Drago, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'ya saldırdı.

"NEDEN TASMASIZ DOLAŞTIRIYORSUN"

Köpekler zar zor ayrılırken yoğun bakıma kaldırılan Leo hayatını kaybetti.

Yaşanan bu olaylardan sonra ünlü fenomene sosyal medyada tepki yağdı. Tepki gösterenlerden biri de oyuncu Burcu Özberk oldu.

Sosyal medya hesabından Özberk, "Köpeğin saldırgansa neden tasmasız dolaştırıyorsun" yorumunu yaptı.







