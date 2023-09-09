Fenomen Duygu Özaslan TikTok'ta ilişki tavsiyesi verdi, gündem oldu! Sözleri çalıntı mı çıktı?

Çektiği makyaj ve moda videolarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, TikTok'ta paylaştığı son videosuyla gündem oldu. Makyaj yaparken bir yandanda ilişki tavsiyleri veren ünlü fenomenin sözleri çok konuşuldu.

"Dating tavsiyeleri" başlığıyla yayınladığı videoda "Liseden beri istediğim herkesle sevgili oldum, istediğim kişiyle de evlendim." diyen Özaslan şunları söyledi:

"Etrafımda bu basit şeyleri yapmayan kız arkadaşlarımı gördükçe çıldırıyorum. Bu kesinlikle bir tavsiye videosu değil. Eğer bir erkek sizden hoşlanıyorsa bilirsiniz, eğer bilemiyorsanız hoşlanmıyordur.

Bu kadar basit. Size 'Zoru oynayın' demiyorum, zor olun. Planlarınız olsun, meşguliyetleriniz olsun. Anlatmaya çalıştığım, adım atmakla kovalamayı asla karıştırmayın.

İkinci kuralımız ise ulaşıldığınızda kolay, iyi vakit geçirilen biri olmak. O gün size hiç yazmadı, gece 3'te yazdı. Cevap vermiyorsunuz. Cevap vermek, sitemkar, şikayet eden bir cevap vermek, cevap vermektir.

Öte yandan Özaslan'ın, YouTube'da kişisel gelişim, mental sağlık, ilişki tavsiyeleri hakkında konuşan 'thewizardliz' isimli kullanıcıyı taklit ettiği öne sürüldü.



