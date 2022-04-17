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  4. Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu! "Sanki göstermediğin bir şey"

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu! "Sanki göstermediğin bir şey"

17.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015'te ekranlarda yayınlanan Bu Tarz Benim adlı moda yarışma programı ile adını duyuran İdil Naz Kaluç yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı. Sosyal medyada aktif olan Kaluç'un göğüs dekolteli pozu olay oldu.

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu! "Sanki göstermediğin bir şey"

Bu Tarz Benim yarışma programının ardından, bütün yarışmacıların aynı evde kaldığı Big Brother Türkiye adlı yarışma programına katılan İdil Naz Kaluç, bu programı 4. olarak tamamlamıştı. Şimdilerde Instagram'da oldukça aktif olan Kaluç cesur pozları ile dikkat çekiyor.

İDİL NAZ KALUÇ'TAN DEKOLTELİ POZLAR

İdil Naz Kaluç Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

Kaluç'un o pozuna, "Kalbin kadar güzelsin", "Sanki göstermediğin bir şey" gibi yorumlar geldi.

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

27 yaşındaki fenomen tarzı ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim aldı.

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

İdil Naz Kaluç'un Instagram'da 304 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu!

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Instagram
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