Fenomen İdil Naz Kaluç göğüs dekoltesiyle olay oldu! "Sanki göstermediğin bir şey"

Bu Tarz Benim yarışma programının ardından, bütün yarışmacıların aynı evde kaldığı Big Brother Türkiye adlı yarışma programına katılan İdil Naz Kaluç, bu programı 4. olarak tamamlamıştı. Şimdilerde Instagram'da oldukça aktif olan Kaluç cesur pozları ile dikkat çekiyor.

İDİL NAZ KALUÇ'TAN DEKOLTELİ POZLAR

İdil Naz Kaluç Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Kaluç'un o pozuna, "Kalbin kadar güzelsin", "Sanki göstermediğin bir şey" gibi yorumlar geldi.

27 yaşındaki fenomen tarzı ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim aldı.

İdil Naz Kaluç'un Instagram'da 304 bin takipçisi bulunuyor.





