Fenomen Mükremin Gezgin'in doğum videosu sosyal medyada tartışma yaratmıştı! TikTok hesabını kapattı

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli şahıs, geçtiğimiz gün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürmüştü. Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan fenomen, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazmıştı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da da gündem olmuştu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınlamıştı.

"TİKTOK KAPATILSIN"

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

GEZGİN TİKTOK HESABINI KAPATTI

Gelen tepkilerin ardından Mükremin Gezgin TikTok hesabını kapattı.

