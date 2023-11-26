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Fenomen Nez Demir'in eski eniştesi konuştu! Kara para aklama olaylarında yeni iddia: Altları çok karanlıktı

26.11.2023 21:50 | Son Güncelleme:
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Dilan-Engin Polat çifti ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmasının ardında güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama olaylarında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Konuyla ilgili son iddia ise Dilan Polat'ın eski ortağı fenomen Nez Demir'in eski eniştesinden geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınmasının ardından Nez Demir de sorgulanmıştı. Demir, sadece bir dönem ortaklık yaptıkları ve konu ile herhangi bir bağlantısı olmadığını söylese de gündeme gelen son iddialar ortalığı karıştırdı.

Güzellik merkezleri üzerinden ve Emrullah Erdinç'in açıklamasına göre özellikle krem satışı üzerinden yapılan kara para aklama olaylarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

"AÇILIŞLARA CAST OYUNCU DOLDURDULAR"

Dilan Polat'ın eski ortağı olan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Nez Demir kendisi ile ilgili iddiaları reddetmişti. Nez Demir cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

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Ünlü fenomenin eski eniştesi Show Haber'e konuştu. Haberde yer alan açıklamalara göre Nez Demir ve Dilan Polat yeni merkez açılışlarında figüran tutmuş. İkilinin sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmaların da planlı olduğunu söyleyen eski enişte, Demir'in de naylon faturalardan haberdar olduğunu söylüyor.

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"500.000 TL NAYLON FATURA KESİLMİŞ"

Kişisel harcamaların hepsinin gider olarak gösterildiğini söyleyen Turgut, Dilan Polat ve Nez Demir'in ortak kurduğu kozmetik markasına Dilan ve Engin Polat'ın 500.000 TL naylon fatura soktuğu ve bunun kendisinden gizlenmeye çalışıldığını söyledi.

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'Çünkü altları çok karanlıktı' diyen Turgut, apar topar markayı kapatmaya götürdüklerini de sözlerine ekledi.

"ALAKASI OLMAYAN BİRÇOK HARCAMA GİDER GÖSTERİLMİŞ"

Eski enişte Ömer Turgut verdiği röportajda, 'Ön tarafta kavga varsa arka tarafta kulis vardı. Tamamen sahte, pembe bir dünya yaratılmış. Hep pembe dizi seyrettik. Her şey sahte. Kesinlikle timsah gözyaşları' dedi.

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Dilan Polat ve Nez Demir'in ortak kurduğu kozmetik markasının muhasebesini inceleyen Turgut, kurumla alakası olmayan birçok harcamanın gider gösterildiğini ve böylelikle vergi kaçırıldığını söylüyor.

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