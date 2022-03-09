Fenomen Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, bu defa bornozlu pozuyla takipçilerini şaşırttı. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirip poz verdi.
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