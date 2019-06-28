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Fenomen Orkun Işıtmak Nusret'in yaptığı altın etin sırrını paylaştı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

2. Sayfa programına konuk olan Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin son dönemde meşhur olan altın etinin foyasını ortaya çıkardı.

Çektiği videolarla yıldızı parlayan ve şimdilerde ilk albümünü piyasaya çıkaran sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Işıtmak, birkaç ay önce sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Miami'deki restoranında ödediği 6500 TL'lik yemeğin detaylarından bahsederken altın etin nasıl yapıldığını da anlattı.

"KAZANDIĞIM PARADAN VERGİLERİ DÜŞÜNCE BİR ŞEY KALMIYOR"

YouTube'da 12 yıl önce kanal açtığını söyleyen ancak son 4 yılda para kazanmaya başladığını belirten Orkun Işıtmak, "Bin tane videom var. En çok vergi ödeyende biziz. Google KDV ödemediği için onların ödemesini düşünce ve kendi ekibinin de ödemelerini yapınca geriye bir şey kalmıyor zaten. Vergi dairesinde en çok gelir veren benmişim. Orada vergisini vermeyen ne fenomenler gördüm. Annem ilk zamanlar ne yaptığıma anlam veremedi. Bende ailemde bunun bir iş olacağını düşünmemiştim." dedi.

"HAYATIMDA BU KADAR PAHALI MENÜ GÖRMEMİŞTİM"

Nusret Gökçe'nin restoranında 6 bin 500 TL hesap ödediğinden bahseden Orkun Işıtmak, yaşadığı olay şöyle anlattı: "En Yüksekten Atlayan Türk Olma' videosunu çekmek için Amerika'ya gitmiştik. Ondan birkaç gün önce Miami'de kaldık. Oradayken de Nusret Gökçe'nin restoranına ziyaret ettik. Orada hayatımda görmediğim bir menüyle karşılaştım o menüden daha pahalısını hiç görmemiştim.

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"2 KİŞİ 6 BİN 500 TL HESAP ÖDEDİK"

Menüdeki her şey Türkiye'dekiyle aynı sadece orada 6 ile çarpıyorsunuz. Artı olarak yüzde 18 servis ücreti ve yüzde 10 yerel vergi ekleniyor. Saçma sapan bir şey. 2 kişiydik 6 bin 500 TL hesap ödeyerek çıktık oradan. Bir altın et ve bonfile yedim o kadar. Altın etle birlikte sadece spagetti geliyor. Altın et 590 dolar artı servis ücreti artı vergi ile 3 bin 600 TL falan.

"ETİN KAPLANDIĞI ALTINLAR MARKETTE 2-3 DOLAR"

Et güzel bir etti ama burada yediğiniz güzel bir etle arasındaki farkı ben ayırt edemem. Etin üzerine alüminyum folyo gibi altın kağıt parçaları var onlarda 2-3 dolara markette satılan bir şey. Baktığınızda bir şov."

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