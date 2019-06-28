Fenomen Orkun Işıtmak Nusret'in yaptığı altın etin sırrını paylaştı!

Çektiği videolarla yıldızı parlayan ve şimdilerde ilk albümünü piyasaya çıkaran sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Işıtmak, birkaç ay önce sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Miami'deki restoranında ödediği 6500 TL'lik yemeğin detaylarından bahsederken altın etin nasıl yapıldığını da anlattı.

"KAZANDIĞIM PARADAN VERGİLERİ DÜŞÜNCE BİR ŞEY KALMIYOR"

YouTube'da 12 yıl önce kanal açtığını söyleyen ancak son 4 yılda para kazanmaya başladığını belirten Orkun Işıtmak, "Bin tane videom var. En çok vergi ödeyende biziz. Google KDV ödemediği için onların ödemesini düşünce ve kendi ekibinin de ödemelerini yapınca geriye bir şey kalmıyor zaten. Vergi dairesinde en çok gelir veren benmişim. Orada vergisini vermeyen ne fenomenler gördüm. Annem ilk zamanlar ne yaptığıma anlam veremedi. Bende ailemde bunun bir iş olacağını düşünmemiştim." dedi.

"HAYATIMDA BU KADAR PAHALI MENÜ GÖRMEMİŞTİM"

Nusret Gökçe'nin restoranında 6 bin 500 TL hesap ödediğinden bahseden Orkun Işıtmak, yaşadığı olay şöyle anlattı: "En Yüksekten Atlayan Türk Olma' videosunu çekmek için Amerika'ya gitmiştik. Ondan birkaç gün önce Miami'de kaldık. Oradayken de Nusret Gökçe'nin restoranına ziyaret ettik. Orada hayatımda görmediğim bir menüyle karşılaştım o menüden daha pahalısını hiç görmemiştim.