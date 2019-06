Fenomen Orkun Işıtmak Nusret'in yaptığı altın etin sırrını paylaştı!

"2 KİŞİ 6 BİN 500 TL HESAP ÖDEDİK"

Menüdeki her şey Türkiye'dekiyle aynı sadece orada 6 ile çarpıyorsunuz. Artı olarak yüzde 18 servis ücreti ve yüzde 10 yerel vergi ekleniyor. Saçma sapan bir şey. 2 kişiydik 6 bin 500 TL hesap ödeyerek çıktık oradan. Bir altın et ve bonfile yedim o kadar. Altın etle birlikte sadece spagetti geliyor. Altın et 590 dolar artı servis ücreti artı vergi ile 3 bin 600 TL falan.

"ETİN KAPLANDIĞI ALTINLAR MARKETTE 2-3 DOLAR"

Et güzel bir etti ama burada yediğiniz güzel bir etle arasındaki farkı ben ayırt edemem. Etin üzerine alüminyum folyo gibi altın kağıt parçaları var onlarda 2-3 dolara markette satılan bir şey. Baktığınızda bir şov."