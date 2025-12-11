Mynet Trend

Önce hakaret etti sonra taciz etti! Senatörden gazeteciye müdahale: O anlar gündem oldu

Çiğdem Sevinç

TVP muhabiri Justyna Dobrosz-Oracz, Polonya parlamentosunda PiS senatörü Wojciech Skurkiewicz ile röportaj sırasında tartıştı. Senatör, muhabire “Beynin yok mu?” diyerek hakaret etti ve mikrofonuna dokunmaya çalıştı. Dobrosz-Oracz, kayıtta olduklarını belirterek tartışmayı sonlandırdı. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TVP muhabiri Justyna Dobrosz-Oracz, Polonya parlamentosunda yaptığı röportaj sırasında PiS senatörü Wojciech Skurkiewicz ile tartıştı. Muhabir, senatörün kendisine “Beynin yok mu senin?” diyerek hakaret ettiğini ve mikrofonuna dokunmaya çalıştığını söyledi.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Dobrosz-Oracz, olayla ilgili olarak, "25 yıldır Sejm’de çalışıyorum, hiç böyle bir şey görmedim. Mikrofonuma dokunulması veya alınması gibi bir durum hiç yaşanmamıştı" ifadelerini kullandı.

Olay, Dobrosz-Oracz’ın Donald Trump’ın açıklamaları ve Avrupa güvenliği konusunu sormasıyla başladı. Muhabir, senatörün Trump’ın Angela Merkel ile görüşmesini yorumlamasını istedi. Tartışma sırasında Skurkiewicz, Dobrosz-Oracz’a hakaret ederken mikrofonuna dokunmaya ve mikrofonu kapatmaya çalıştı. Muhabir, "Lütfen kişisel alanıma saygı gösterin, burası kayıt altında" diyerek tepki gösterdi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Skurkiewicz ise, "Aman Tanrım, siz abartıyorsunuz" diyerek karşılık verdi. Dobrosz-Oracz tartışmayı sonlandırarak, "Hayır, yanlış yapan sizsiniz" dedi. Röportajın sonunda senatör, muhabire "Peki, hoşça kal" diyerek veda etti.

Yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

