Önce hakaret etti sonra taciz etti! Senatörden gazeteciye müdahale: O anlar gündem oldu

TVP muhabiri Justyna Dobrosz-Oracz, Polonya parlamentosunda yaptığı röportaj sırasında PiS senatörü Wojciech Skurkiewicz ile tartıştı. Muhabir, senatörün kendisine “Beynin yok mu senin?” diyerek hakaret ettiğini ve mikrofonuna dokunmaya çalıştığını söyledi.
Dobrosz-Oracz, olayla ilgili olarak, "25 yıldır Sejm’de çalışıyorum, hiç böyle bir şey görmedim. Mikrofonuma dokunulması veya alınması gibi bir durum hiç yaşanmamıştı" ifadelerini kullandı.
Olay, Dobrosz-Oracz’ın Donald Trump’ın açıklamaları ve Avrupa güvenliği konusunu sormasıyla başladı. Muhabir, senatörün Trump’ın Angela Merkel ile görüşmesini yorumlamasını istedi. Tartışma sırasında Skurkiewicz, Dobrosz-Oracz’a hakaret ederken mikrofonuna dokunmaya ve mikrofonu kapatmaya çalıştı. Muhabir, "Lütfen kişisel alanıma saygı gösterin, burası kayıt altında" diyerek tepki gösterdi.
Skurkiewicz ise, "Aman Tanrım, siz abartıyorsunuz" diyerek karşılık verdi. Dobrosz-Oracz tartışmayı sonlandırarak, "Hayır, yanlış yapan sizsiniz" dedi. Röportajın sonunda senatör, muhabire "Peki, hoşça kal" diyerek veda etti.
Yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.
