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  4. Fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! Görenler şaştı kaldı: Bunu da malzeme yapmazsın ya...

Fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! Görenler şaştı kaldı: Bunu da malzeme yapmazsın ya...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 07:55
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Günlerdir aranan küçük Narin'den gelen haber Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulundu. Yaşananlar ardından hakkında soruşturma bulunan fenomen Özlem Öz bir paylaşım yaptı. Ağızları açık bırakan Özlem Öz'e tepkiler gecikmedi.

Fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! Görenler şaştı kaldı: Bunu da malzeme yapmazsın ya...

MYNET- Dilan ve Engin Polat soruşturması sürecinde "Çakma Dilan Polat" olarak anılan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Özlem Öz son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

Lüks yaşantısıyla gündeme gelen, hakkında soruşturma açılan ve mal varlıklarına el konulan Özlem Öz paylaşımlarına devam ediyor. Özlem Öz son olarak Türkiye'yi kahreden Narin haberinden sonra bir video çekti.

NARİN GÜNLER SONRA DERE YATAĞINDA BULUNDU

Narin'in cansız bedeni 9 Eylül günü daha önce aranan dere yatağında çuval içinde bulundu. Otopsi beklenirken Narin'in oraya daha sonradan taşındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kahreden haberlerin ardından Özlem Öz'ün üzülme biçimi biraz farklı oldu.

Özlem Öz önce "Narin'in haberini aldıktan sonra içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor" dedi ardından ise bir video sosyal medyada gündem oldu.

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GÖRENLER ŞOKE OLDU

Fenomen Özlem Öz, kızıyla birlikte okulların açılacağına dair bir video paylaştı ve Narin Güran’ı anarak “Narin bugün hayatta olsaydı yarın okula başlayacaktı" deyince büyük tepki çekti.

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Özlem Öz'ün bu paylaşımı sosyal medyada pek çok hesapta paylaşıldı. Görenler kendini tutamadı ve "Yazıklar olsun be Narin üzerinden bile prim kasmış", "Bunu da malzeme yapmazsın ya", "Yazıklar olsun sizin vicdanınıza", "Midem bulandı", "Allah sizi bildiği gibi yapsın" dedi.

*Özlem Öz'un Zap Medya'da yer alan videosu kendi hesabında ise yer almıyor. Paylaşımı sildi mi yoksa eski mi bilinmiyor ancak sosyal medya görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Öz
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