Fenomen sanılıyordu kaçakçı çıktı! Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

Glasgow merkezli fenomen Ellie Crampsie, 16 Nisan 2025’te Edinburgh’a geldiği sırada sınır görevlilerince durduruldu. Valizinde paketlenmiş 17,7 kilo esrar bulunan Crampsie’nin söz konusu uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 151 bin sterlin (8,8 milyon TL) olduğu belirtildi.

CEZA BELİRLENECEK

Edinburgh Sheriff Court’ta görülen davada Crampsie, suçlamaları kabul etti. Mahkeme, cezanın belirlenmesi için dosyanın ileri bir tarihe ertelenmesine ve sosyal inceleme raporu hazırlanmasına karar verdi. Sanığın mevcut kefalet şartları ise devam edecek.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yetkililer, İngiltere’den yurt dışına uyuşturucu getirmeye çalışan yolcu sayısında ciddi artış olduğunu belirtiyor. Ulusal Suç Ajansı verilerine göre 2022’de 20, 2023’te 134, 2024’te 745 kişi yakalanırken, 2025’in ilk 9 ayında 680 kişi gözaltına alındı.