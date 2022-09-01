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  4. Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Alev alev"

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Alev alev"

01.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik ve oyunculuk çalışmalarıyla hafızalara kazınan Serel Yereli, son zamanlarda birbirinden cesur sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. İzmir'e gelen ve bir süredir burada tatil yapan Yereli, bikinili pozuyla yürek hoplattı.

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Alev alev"

Serel Yereli sosyal medyanın en cesur isimlerinden biri oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yereli, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Serel Yereli bikinili pozuyla, "Alev alev", "Deniz kızısın" gibi yorumlar aldı.

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

1996 Göztepe doğumlu Serel Yereli 26 yaşındadır.

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Bodrum Masalı, Adı Mutluluk gibi televizyon projelerinde yer aldı.

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Seneler önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldı.

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Ancak ilk turda hiçbir jüri dönmeyince, Yereli'nin O Ses Türkiye macerası kısa sürdü.

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

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Serel Yereli fenomen Oyuncu yaşında
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