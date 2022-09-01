Fenomen Serel Yereli bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Alev alev"

Serel Yereli sosyal medyanın en cesur isimlerinden biri oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yereli, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Serel Yereli bikinili pozuyla, "Alev alev", "Deniz kızısın" gibi yorumlar aldı.

1996 Göztepe doğumlu Serel Yereli 26 yaşındadır.

Bodrum Masalı, Adı Mutluluk gibi televizyon projelerinde yer aldı.

Seneler önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldı.

Ancak ilk turda hiçbir jüri dönmeyince, Yereli'nin O Ses Türkiye macerası kısa sürdü.





