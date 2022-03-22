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Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı! "Abla fermuarın açılmış"

22.03.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformunda çektiği videolarla geniş izleyici kitlesi edinen Şeyda Erdoğan son zamanlarda cesur pozları ile Instagram'ı sallıyor. En son fermuarını açık bıraktığı pantolonu ile poz veren Erdoğan sınırları zorladı.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı! "Abla fermuarın açılmış"

Ünlü fenomen Şeyda Erdoğan son zamanlarda en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Şeyda Erdoğan, fermuarı açık pozuyla dikkat çekti.

ŞEYDA ERDOĞAN FERMUARINI AÇIK BIRAKTI

Makyaj videolarıyla tanınan Şeyda Erdoğan cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

Pantolonunun düğmesini açık bıraktığı pozuyla Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan ünlü fenomene, "Abla fermuarın açılmış", "Tek kelimeyle çok iyi", "Fizik kraliçesi" tarzında yorumlar geldi.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

Ayrıca Şeyda Erdoğan'ın düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

Şeyda Erdoğan bir zamanlar, kendisi gibi YouTuber olan Burak Güngör ile sevgiliydi.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

Ancak ikili, ilişkisi kötü gittiği için ayrılma kararı verdi.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

Şeyda Erdoğan'ın şimdilerde Anıl Azar adında yeni sevgilisi bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı!

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Anahtar Kelimeler:
Şeyda Erdoğan Instagram
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