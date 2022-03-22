Fenomen Şeyda Erdoğan'ın seksi pozları ortalığı karıştırdı! "Abla fermuarın açılmış"

Ünlü fenomen Şeyda Erdoğan son zamanlarda en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan Şeyda Erdoğan, fermuarı açık pozuyla dikkat çekti.

ŞEYDA ERDOĞAN FERMUARINI AÇIK BIRAKTI

Makyaj videolarıyla tanınan Şeyda Erdoğan cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Pantolonunun düğmesini açık bıraktığı pozuyla Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan ünlü fenomene, "Abla fermuarın açılmış", "Tek kelimeyle çok iyi", "Fizik kraliçesi" tarzında yorumlar geldi.

Ayrıca Şeyda Erdoğan'ın düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

Şeyda Erdoğan bir zamanlar, kendisi gibi YouTuber olan Burak Güngör ile sevgiliydi.

Ancak ikili, ilişkisi kötü gittiği için ayrılma kararı verdi.

Şeyda Erdoğan'ın şimdilerde Anıl Azar adında yeni sevgilisi bulunuyor.





