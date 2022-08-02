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Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

02.08.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Sibil Çetinkaya iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. YouTube ve Instagram'da aktif olan Çetinkaya, süper mini elbisesiyle poz verdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Sibil Çetinkaya YouTube için ürettiği günlük, yaşam tarzı vlogların yanı sıra Instagram'dan da sık sık pozlarını paylaşıyor. Renkli pozlarıyla binlerce kişi tarafından takip edilen Çetinkaya, son pozuyla gündeme geldi.

MİNİCİK ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sibil Çetinkaya beyazlar içinde paylaştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Minicik elbisesiyle poz veren Sibil Çetinkaya, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

10 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Bölümünde aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

İşte Sibil Çetinkaya'nın Instagram pozları...

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

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Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya
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