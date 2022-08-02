Fenomen Sibil Çetinkaya minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...

Sibil Çetinkaya YouTube için ürettiği günlük, yaşam tarzı vlogların yanı sıra Instagram'dan da sık sık pozlarını paylaşıyor. Renkli pozlarıyla binlerce kişi tarafından takip edilen Çetinkaya, son pozuyla gündeme geldi.

MİNİCİK ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sibil Çetinkaya beyazlar içinde paylaştı.

Minicik elbisesiyle poz veren Sibil Çetinkaya, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

10 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Bölümünde aldı.

İşte Sibil Çetinkaya'nın Instagram pozları...





