Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

YouTube kanalında çeşitli tarzlarda video üreten Sibil Çetinkaya Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Dekolteli pozuna binlerce beğeni gelen Sibil Çetinkaya, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.
Instagram'da 489 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın dekolteli pozu yaklaşık 33 bin beğeni aldı.
Ünlü fenomenin pozuna, "İçimiz açıldı vallahi", "Aşırı iyi", "Dua Lipa gibisin" tarzında yorumlar geldi.
Sibil Çetinkaya tarzı ve pozları ile oldukça konuşuluyor.
Cesur kıyafetleriyle verdiği pozları Instagram hesabına yükleyen Sibil Çetinkaya, 'sibilcetinkaya' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.
1994 yılında doğan Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.
Fenomen, 1.73 boyunda ve 58 kilodur.
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