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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

26.03.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, Instagram gibi platformlarda içerik üreten Sibil Çetinkaya dekolteli pozları ve tarzıyla takipçilerinden tam not alıyor. Sırt ve göğüs dekolteli pozunu beyazlar içinde paylaşan Çetinkaya Instagram'ı yaktı geçti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

YouTube kanalında çeşitli tarzlarda video üreten Sibil Çetinkaya Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Dekolteli pozuna binlerce beğeni gelen Sibil Çetinkaya, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

DEKOLTELİ POZU INSTAGRAM'I YAKTI

Instagram'da 489 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın dekolteli pozu yaklaşık 33 bin beğeni aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

Ünlü fenomenin pozuna, "İçimiz açıldı vallahi", "Aşırı iyi", "Dua Lipa gibisin" tarzında yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

Sibil Çetinkaya tarzı ve pozları ile oldukça konuşuluyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

Cesur kıyafetleriyle verdiği pozları Instagram hesabına yükleyen Sibil Çetinkaya, 'sibilcetinkaya' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

1994 yılında doğan Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin
Fenomen, 1.73 boyunda ve 58 kilodur.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın sırt ve göğüs dekolteli pozu Instagram'ı yaktı: Dua Lipa gibisin

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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