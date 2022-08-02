Fenomen Sibil Çetinkaya süper minisiyle çömelerek poz verdi! "Vücudunuz çok güzel"

Her fırsatta lüks yaşamını ve hayatını Instagram hesabından paylaşan güzel fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. Son olarak süper minisiyle çömelerek poz veren güzel fenomen, fiziğiyle mest etti.

SÜPER MİNİSİYLE ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Instagram'ın en ünlü fenomenleri arasında yer alan Sibil Çetinkaya, her paylaşımıyla beğeni rekoru kırmaya devam ediyor.

Özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan Çetinkaya, son olarak süper minili pozlarıyla büyüledi.

Göz kamaştıran güzelliği ve muhteşem vücuduyla övgüleri kabul eden Çetinkaya, mini elbisesiyle çömelerek verdiği pozlarına beğeni yağdı.

Takipçileri güzel ismin pozlarının altına, "Vücudunuz gerçekten çok güzel" ve "Halis mi senin bu güzelliğin" şeklinde yorumlar yaptı.





