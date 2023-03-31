Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz pozuyla Instagram'ı kavurdu

YouTube platformunda çektiği yaşam tarzı türündeki videolarla büyük bir takipçi kitlesi edinen Sibil Çetinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Ünlü fenomen bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla adeta takipçilerini mest etti.

Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz giydiği siyah göğüs dekolteli crop tarzı üstü ve püsküllü pantalonu ile pozlar verdi. Çetinkaya'nın iddialı tarzına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Ünlü fenomene takipçileri; 'Sibil çok güzelsin', 'Saç ve makyajın harika', 'Böyle ölmeyiz füze at' gibi yorumlarda bulundular.

Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 yılında doğdu. İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okullarında tamamlamıştır.

Mezun okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yapmıştır.

Daha sonrasında; Üniversite değişim programları ile Londra’ya gitmiş ve küçüklük hayali olan oyunculuk serüveninde adımlar atmıştır.

Londra’da Harry Potter’ın cast direktörü Lauren Dickens’la tanışmış ve Rockliffe çalışmasında yer almıştır.





