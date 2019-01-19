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Fenomen Valentina bir soyundu pir soyundu! İnternette servet kazandı

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 19.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Valentina Marie isimli kadın, internet üzerinden soyunarak yılda 800 bin TL kazandı.

Fenomen Valentina bir soyundu pir soyundu! İnternette servet kazandı

Valentina Marie, daha önce bir otelde çalıştığını ayağını kırınca bir süre evde kalmak zorunda kaldığını bu süre zarfında sosyal medya üzerinden takipçi kazandığı ve bir kaç takipçisinin kendisine para karşılığı soyunmasını teklif etmesi üzerine bu işe girdiğini ifade etti.

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Para karşılığı soyunmayı teklif eden insanların bir çocuğunun evli olduğunu ve hatta eşleri ile beraber kendisini izlediklerini söyleyen Valentina, 18 yaş altı olup kendisine para teklif edenleri engellediğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
soyununca servet kazandıysa giyinince kazancını iade etmesi gerekmiyor mu?
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