Fenomen Yaren Alaca göğüs detaylı üstüyle olay oldu!

Fenomen Yaren Alaca sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alaca, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

GÖĞÜS DETAYLI KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri sayılan Yaren Alaca, kombiniyle göze çarptı.

Beyaz, göğüs detaylı üstüyle verdiği pozuyla binlerce beğeni alan Alaca, takipçilerinden çok sayıda övgü yorumu da aldı.

29 Mayıs 2003'te Bursa'da doğan Yaren Alaca son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri.

Alaca, aslen Yugoslavya göçmeni olan ailenin tek çocuğudur.

Bir süre Bursa'da yaşamış ve sonrasında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştir.



