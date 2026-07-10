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Fenomenin havuz partisi faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

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Nilgün Arabacı

Rusya'da sosyal medya fenomeni Ekaterina Didenko'nun düzenlediği havuz partisinde sis efekti oluşturmak amacıyla kullanılan kuru buz faciaya yol açtı. Kapalı alanda açığa çıkan yoğun karbondioksit gazı nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da düzenlenen bir havuz partisinde görsel şölen oluşturmak için kullanılan kuru buz, ölümcül bir kazaya neden oldu. Sosyal medya fenomeni Ekaterina Didenko'nun organizasyonunda yaşanan olayda üç kişi hayatını kaybederken, olay kuru buzun yanlış kullanımının oluşturabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

İddiaya göre partide havuz üzerinde sis efekti oluşturmak isteyen organizatörler, suya onlarca kilogram kuru buz döktü. Ancak beklenen görsel efekt kısa sürede ölümcül bir kazaya dönüştü.

Fenomenin havuz partisi faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti 1

Kuru buzun suyla temas etmesi sonucu hızla süblimleşerek büyük miktarda karbondioksit gazı açığa çıktı. Kapalı ortamda biriken gaz, havadaki oksijen oranını düşürdü.

Fenomenin havuz partisi faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti 2

Yoğun karbondioksit gazının etkisiyle havuza giren üç kişi kısa sürede bilincini kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen üç kişi kurtarılamadı.

Fenomenin havuz partisi faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti 3

Kuru buzun doğrudan zehirli olmadığını ancak kapalı ve yeterince havalandırılmayan alanlarda yoğun karbondioksit birikimine yol açarak oksijen seviyesini düşürebileceğini belirtiliyor. Bu durumun baş dönmesi, nefes darlığı, bilinç kaybı ve boğulma riskini artırıyor.

Fenomenin havuz partisi faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti 4

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından olayın 2020 yılında yaşandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenomen havuz
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