Fenomenin havuz partisi faciayla bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da düzenlenen bir havuz partisinde görsel şölen oluşturmak için kullanılan kuru buz, ölümcül bir kazaya neden oldu. Sosyal medya fenomeni Ekaterina Didenko'nun organizasyonunda yaşanan olayda üç kişi hayatını kaybederken, olay kuru buzun yanlış kullanımının oluşturabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

İddiaya göre partide havuz üzerinde sis efekti oluşturmak isteyen organizatörler, suya onlarca kilogram kuru buz döktü. Ancak beklenen görsel efekt kısa sürede ölümcül bir kazaya dönüştü.

Kuru buzun suyla temas etmesi sonucu hızla süblimleşerek büyük miktarda karbondioksit gazı açığa çıktı. Kapalı ortamda biriken gaz, havadaki oksijen oranını düşürdü.

Yoğun karbondioksit gazının etkisiyle havuza giren üç kişi kısa sürede bilincini kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen üç kişi kurtarılamadı.

Kuru buzun doğrudan zehirli olmadığını ancak kapalı ve yeterince havalandırılmayan alanlarda yoğun karbondioksit birikimine yol açarak oksijen seviyesini düşürebileceğini belirtiliyor. Bu durumun baş dönmesi, nefes darlığı, bilinç kaybı ve boğulma riskini artırıyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından olayın 2020 yılında yaşandığı öğrenildi.