Macron'dan tebrik, Trump'tan takdir! Türk sanatı zirveye damga vurdu

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen resmi programlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanat kurumları Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası protokolle buluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen etkinliklerde sahne alan sanatçılar, klasik Batı müziğinden Türk ve Türk dünyasının seçkin ezgilerine uzanan repertuvarlarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasisine sanatın evrensel diliyle katkı sundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi boyunca dünya liderlerini yalnızca diplomasiyle değil, köklü kültür ve sanat mirasımızın zarafetiyle de ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı sanatçılarımız; klasik müzikten Türk dünyasının eşsiz ezgilerine uzanan seçkin repertuvarlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çankaya Köşkü'nde ülkemizi başarıyla temsil etti. Karşılamalarda görev alan sanatçılarımızın geleneksel kıyafetleri ve icra ettikleri eserler, konuk devlet başkanları ile heyetlerinin takdirini kazandı. Kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın en önemli uluslararası platformlarından birinde büyük bir başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz."

DÜNYA LİDERLERİNDEN TÜRK SANATÇILARINA TAKDİR

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının NATO Zirvesi kapsamında sergilediği performanslar, dünya liderlerinden de takdir gördü.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları'nın konserinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanatçıları tek tek tebrik ederek icra düzeyindeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini ifade etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu'nun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, performans sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken sanatçılara kısa bir tebrik ifadesiyle memnuniyetini iletti.

DÖRT FARKLI TOPLULUK ZİRVENİN RESMİ PROGRAMLARINDA SAHNE ALDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamındaki karşılama, lider görüşmeleri ve resepsiyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan dört farklı topluluk görev aldı.

Flüt, keman ve arptan oluşan CSO Trio, liderlerin karşılanması sırasında Jules Massenet'in Méditation, Camille Saint-Saëns'ın Le Cygne ve Johann Sebastian Bach'ın Adagio eserlerinin yanı sıra geleneksel Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları, Kâtibim, Şehnaz Longa ve Nihavent Longa gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden oluşan geniş repertuvarıyla programa eşlik etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu, Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça seslendirdiği eserlerle çok kültürlü bir atmosfer oluştururken Dış Bahçe Resepsiyonu'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tatar Pınarı, Bahçesaray Kaytarması ve Kültiginin Narası gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını uluslararası konuklarla buluşturdu.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE TÜRK MUSİKİSİNİN SEÇKİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kadın sanatçılarından oluşan ney, kanun ve klasik kemençe triosu sahne aldı.

Programda "Tûtî-i Mûcize-gûyem Ne Desem Lâf Değil", "Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız", "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Sazkâr Peşrev", "Rast Medhal" ve "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü" gibi Türk musikisinin seçkin eserleri icra edildi.

GELENEKSEL KARŞILAMA TÖRENLERİ KONUK HEYETLERDEN İLGİ GÖRDÜ

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki resmi karşılamalarda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel kıyafetlerle devlet başkanları ve eşlerini çiçeklerle karşıladı.

Karşılamalarda kullanılan geleneksel kıyafetler ve sanatçıların sunumu konuk heyetlerin beğenisini topladı.

Güney Kore heyeti sanatçılarla bir süre sohbet ederek kullanılan enstrümanları yakından incelerken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geleneksel kıyafetleri beğeniyle inceleyerek sanatçılara teşekkür etti.

Zirve boyunca sergilenen müzik performansları ve geleneksel karşılama programları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin uluslararası misafirlere en zarif şekilde yansıtılmasına katkı sağladı.