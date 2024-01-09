Fenomenler krem satışından servet kaldırırken köylülerin midesi bulandı: Her yere o koku yayıldı! Bal ormanı için endişeler artıyor

Herkesin kulağına çalınan fenomen isimlerinin sattığı düşünülen kremlerin hammaddesi Eskitaşlı köyü sakinlerinin huzurunu kaçırdı. Krem hammadesi taşıyan kamyonların yükünü ormana boşaltınca köylüler acil çözüm istedi. Köy sakini Kenan Gören, maddenin sosyal medya fenomenlerine yönelik kasım ayında yoğunlaşan operasyonların hemen ardından döküldüğüne dikkat çekti.

KÖYLÜLERE YAKALANINCA HIZLA UZAKLAŞTI

Sözcü'nün aktardığına göre; sosyal medya fenomenlerine yoğun polis baskınlarının yapıldığı geçtiğimiz kasım ayında Bulgaristan’dan gelen krem hammaddesi yüklü 4 tanker kamyon bir anda Eskitaşlı Köyü yakınlarında oluşturulan bal ormanına yöneldi. Kamyonlardan ikisi yükünü ormanın içine boşaltırken diğer iki kamyon, köylülerin kendilerini gördüğünü fark edip hızla uzaklaştı.

"MİDE BULANDIRAN KOKU" KÖYE YAYILDI

Paniğe kapılan yöre halkı önce jandarmaya haber verdi, ardından da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) durumu bildirip acil yardım istedi. CİMER’e yapılan başvuruda, etrafa yayılan maddenin mide bulandıracak düzeyde koku yaydığı belirtilirken maddenin acilen ormandan kaldırılması talep edildi.

KREM HAMMADESİ ÇIKTI

Eskitaşlı Köyü sakinlerinden Kenan Gören, dökülen maddeyi özel bir kimya laboratuvarına incelettiklerini ve krem hammaddesi olduğunu öğrendiklerini söyledi. Maddenin sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan operasyonların hemen ardından dökülmesi nedeniyle atığın fenomenlere ait olabileceğini belirten Gören, krem hammaddesini şişeleyebilecek nitelikte çok sayıda kimya tesisi bulunduğunu söyledi.

"ATIĞIN KALDIRILMASI 2 YILI BULUR"

Gören, atığı kaldırma işleminin yapılabilmesi için devletin önce ihale açacağını, bu sürecin iki yıla bulabileceğini belirterek, “Birkaç ay sonra doğa uyanacak, arılar, böcekler ve tüm canlılar bu madde yüzünden büyük zarar görecek” uyarısında bulundu.

FENOMENLERİN ORTAK NOKTASI: KREM SATIŞI

Son dönemlerde yapılan vurgunlarla gündemden düşmeyen fenomenlerin birçoğunun krem sattığı biliniyor.





