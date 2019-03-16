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Ferat Üngür serbest bırakıldı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür’ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı. Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ferat Üngür serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür gözaltına alınmıştı.

Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan Ferat Üngür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesi alınan Üngür serbest bırakıldı.

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AÇIKLAMA YAPTI

Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur.

Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım."

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FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

O Ses Türkiye’nin bu yılki finalistİ Ferat Üngür oldu.

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye ferat üngür PKK gözaltı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ben aslen kürdüm. eğer böyle bişey yapmıssa bu adamı atın içeri ve gereken cezayı verin lütfen. insanları galyana getiren propanga hapan kim barsa cezısı cekmelidir????????
Alın nıye kurtce sarkılar solenmıyor dıye ınsanlar sorgularken. pkk nın ta kendısı cıkıyor. solemeye gerek yok gorun
ahh acun ahhhhhh
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