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Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı!

05.10.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla alkış alan Ferdi Kadıoğlu milli takım için Şenol Güneş zamanında gelen teklife "Düşünmek istiyorum" diyerek yanıt vermemişti. Genç yıldız milli takım için hangi ülkeyi seçeceğine karar verdi. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimin yaptı. Daha önce gelen teklife "düşünmek istiyorum" diye yanıt veren, genç yıldız, yeni kararını bildirdi.

Fenerbahçe'de özellikle bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 22 yaşındakiFerdi Kadıoğlu, milli takım için tercihini yaptı.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

Sabah'ın haberine göre; bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

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FENERBAHÇE İÇİNDE OLUMLU

21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu bir karar oldu. Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak.

Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neresini beğeniyorsunsunuz deli dana gibi koşuyor sadece Bi ortası bile yok fb eksik oynuyor bu oynayınca.
türk evladı ay yıldız için düşünmeden kabul eder sen nasıl bir Türk evladisin

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