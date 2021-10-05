Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimin yaptı. Daha önce gelen teklife "düşünmek istiyorum" diye yanıt veren, genç yıldız, yeni kararını bildirdi.

Fenerbahçe'de özellikle bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 22 yaşındakiFerdi Kadıoğlu, milli takım için tercihini yaptı.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti.

Sabah'ın haberine göre; bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

FENERBAHÇE İÇİNDE OLUMLU

21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu bir karar oldu. Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak.

Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.



