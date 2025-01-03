MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur eşleri ve çocukları kim, serveti ne kadar? İşte hakkında tüm merak edilenler

Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur eşleri ve çocukları kim, serveti ne kadar? İşte hakkında tüm merak edilenler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberi sonrası Ferdi Tayfur hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Biz de sizler için Ferdi Tayfur'un hayatına dair tüm merak edilenleri derledik...

Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur eşleri ve çocukları kim, serveti ne kadar? İşte hakkında tüm merak edilenler

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ölüm haberiyle sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Hastane önünde adeta izdiham yaşandı.

ferdi 44

HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİLER

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sevenleri hastane önünde toplandı. Sık sık "Ferdi baba" sloganları atan sevenleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkıları sevenlerine dinletti.

11

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından usta sanatçının tüm hayatı merak edildi. Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

eşi 1

**FERDİ TAYFUR KAÇ KEZ EVLENDİ?

**

Ferdi Tayfur'un üç farklı birlikteliğinde toplam 5 çocuğu vardır. Usta sanatçının ilk ve tek resmi eşi Zeliha Turanbayburt olarak kayıtlara geçmiştir.

Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına giren ve onunla ilk resmi evliliğini yapan kişi olarak bilinmektedir. 1974 yılında evlenen çift, iki yıl sonra boşanmıştır. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen, Ferdi Tayfur ve Zeliha Hanım arasındaki bağ kopmamış ve 2010 yılında yeniden bir araya gelmişlerdir.

NECLA

NECLA NAZIR İLE 30 YILLIK BİRLİKTELİK

Ferdi Tayfur’un özel hayatında en çok konuşulan isimlerden biri de ünlü sinema sanatçısı Necla Nazır'dır. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır, birlikte yaşadıkları süre boyunca magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olmayı başarmıştır. Çift resmi olarak evlenmemiş ancak bu birlikteliklerinden 'Tuğçe' ismini verdikleri kızları dünyaya gelmiştir.

Ferdi Tayfur’un hayatındaki bir diğer isim, Habibe Ümyani Demir'dir. Usta sanatçının Necla Nazır ile birlikte olduğu dönemde Habibe Ümyani Demir ile birlikte olduğu iddiaları magazin manşetlerinde uzun süre yer edinmişti. Ferdi Tayfur'un bu birlikteliğinden de 'Ferdi Taha' ismini verdiği bir oğlu vardır.

SAKİN BİR YAŞAM SÜRÜYORDU

Hayatının son dönemlerinde Ferdi Tayfur, resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt ile birlikte Marmaris’te sakin bir yaşam sürüyordu.

TAYFUT

FERDİ TAYFUR’UN SERVETİ:

Ferdi Tayfur sanat kariyerinde müzik, sinema ve yazarlık alanlarında büyük başarılara imza atarak ciddi bir servet elde etmiştir.

Ferdi Tayfur’un özellikle Marmaris’te gayrimenkullerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca müzik şirketi Ferdifon Plakçılık aracılığıyla uzun yıllar sektörde aktif rol oynamış ve bu yatırımlarından büyük kazanç sağlamıştır.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Tayfur’un cenazesinin, cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy’de aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Necla Nazır'dan ilk mesaj

Kızları yüzünden araları bozulmuştu! Necla Nazır'dan ilk mesaj

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.