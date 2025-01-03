Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Ferdi Tayfur eşleri ve çocukları kim, serveti ne kadar? İşte hakkında tüm merak edilenler

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ölüm haberiyle sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Hastane önünde adeta izdiham yaşandı.

HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİLER

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sevenleri hastane önünde toplandı. Sık sık "Ferdi baba" sloganları atan sevenleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkıları sevenlerine dinletti.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından usta sanatçının tüm hayatı merak edildi. Ferdi Tayfur kaç kez evlendi, kaç çocuğu var gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

**FERDİ TAYFUR KAÇ KEZ EVLENDİ?

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Ferdi Tayfur'un üç farklı birlikteliğinde toplam 5 çocuğu vardır. Usta sanatçının ilk ve tek resmi eşi Zeliha Turanbayburt olarak kayıtlara geçmiştir.

Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına giren ve onunla ilk resmi evliliğini yapan kişi olarak bilinmektedir. 1974 yılında evlenen çift, iki yıl sonra boşanmıştır. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen, Ferdi Tayfur ve Zeliha Hanım arasındaki bağ kopmamış ve 2010 yılında yeniden bir araya gelmişlerdir.

NECLA NAZIR İLE 30 YILLIK BİRLİKTELİK

Ferdi Tayfur’un özel hayatında en çok konuşulan isimlerden biri de ünlü sinema sanatçısı Necla Nazır'dır. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır, birlikte yaşadıkları süre boyunca magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olmayı başarmıştır. Çift resmi olarak evlenmemiş ancak bu birlikteliklerinden 'Tuğçe' ismini verdikleri kızları dünyaya gelmiştir.

Ferdi Tayfur’un hayatındaki bir diğer isim, Habibe Ümyani Demir'dir. Usta sanatçının Necla Nazır ile birlikte olduğu dönemde Habibe Ümyani Demir ile birlikte olduğu iddiaları magazin manşetlerinde uzun süre yer edinmişti. Ferdi Tayfur'un bu birlikteliğinden de 'Ferdi Taha' ismini verdiği bir oğlu vardır.

SAKİN BİR YAŞAM SÜRÜYORDU

Hayatının son dönemlerinde Ferdi Tayfur, resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt ile birlikte Marmaris’te sakin bir yaşam sürüyordu.

FERDİ TAYFUR’UN SERVETİ:

Ferdi Tayfur sanat kariyerinde müzik, sinema ve yazarlık alanlarında büyük başarılara imza atarak ciddi bir servet elde etmiştir.

Ferdi Tayfur’un özellikle Marmaris’te gayrimenkullerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca müzik şirketi Ferdifon Plakçılık aracılığıyla uzun yıllar sektörde aktif rol oynamış ve bu yatırımlarından büyük kazanç sağlamıştır.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Tayfur’un cenazesinin, cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy’de aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.