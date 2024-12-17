Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'la ilgili yeni gelişme! Küs olduğu kızı bakın ne dedi... Son durumu nasıl?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Muğla'nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Ferdi Tayfur'un kaldırıldığı hastanenin başhekimi sanatçının son durumu hakkında bilgi vermişti. Başhekim yaptığı açıklamada "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" demişti.

Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan Şirin Gözalıcı da hesabında bir açıklama yaparak Tayfur'un ameliyata alınacağını açıklamıştı. Gözalıcı yaptığı paylaşımda, " Sayın Ferdi Tayfur, Antalya Medikal Park hastanesinde olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

SON DURUMUNU AÇIKLADI!

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı, aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Antalya'da hastanede tedaviye alınan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözalıcı açıklamasında, ameliyata alınan sanatçıyla ilgili bilgi verdi. "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir." dedi.

KÜS OLDUĞU KIZI KONUŞTU!

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da hastaneye kaldırılan babasıyla ilgili konuştu. Tayfur, ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun'' dedi.