Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te vefat etti ve bu üzücü haber, sevenlerini derinden sarstı. Ancak ünlü komedyen Ata Demirer'in Tayfur'un vefatına ilişkin hiçbir taziye mesajı yayınlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Ferdi Tayfur ve Ata Demirer arasında, 2013 yapımı Berlin Kaplanı filmi sonrası yaşanan hukuki bir çekişme, ikilinin arasını bozmuştu.

Tayfur, senaryosunun izinsiz bir şekilde kullanıldığını öne sürerek açtığı davayı kazanamadı. Usta isim o dönem bir programa katıldığında, bu durumun kendisini etkilediğini ve felç geçirmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Cenazede de muhabirler bu konuyu açtı ve oyuncu Deniz Oral’a da Ata Demirer soruldu. Bir muhabirin, “Cenazeye gelmediler” demesi üzerine Oral, “Gelmezler onlar, gelmezler abi. Ben o süreci yakından yaşadığım için... Şafak Sezer’i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş,” şeklinde konuştu.

Tayfur'un yakın dostu olan Deniz Oral konuşmasında "Takdiri artık Allah verecek bir yerden verecek" dedi.