Ferdi Tayfur'un serveti gündeme geldi avukatı ateş püskürdü! Kızı Tuğçe'ye miras bıraktı mı? 5 milyon dolarlık yalı iddiası

Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’ta hayatını kaybetmesinin ardından cenazede yaşananlar dikkat çekti. Kızı Tuğçe ile küs olan Ferdi Tayfur'un cenazesinde eski eş Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ünlü sanatçının diğer aile üyeleriyle kavga etti.

Kavga gündemde yerini koruruken Ferdi Tayfur'un mal varlığı dikkat çekti. Tayfur'un Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmazı olduğu ortaya çıktı. Mal varlığı gündemdeyken ise Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç ise ünlü sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tamgüç “Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söylemişti. ‘Hastalığım geçsin, sonra yapalım’ demişti. Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım" dedi.

5 MİLYON DOLARLIK YALI İDDİASI

Hakan Tamgüç eski eşten de bahsederek olay iddialarda bulundu:

“Ferdi Tayfur, Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına. Ferdi Tayfur’un Tuğçe’yle barışmak istediği iddiası yalan. Böyle bir şey olsa ilk ben barıştırırdım. Tuğçe mağduru oynuyor ama gözünden bir damla yaş bile akmıyor. Hiçbir zaman Ferdi Abi’nin sevgisiyle ilgili bir şey demediler, hep mal varlığıyla ilgili konuştular. Ferdi Abi çok üzüldü. Vefat edeli henüz 3 gün olmuşken herkes mal varlığıyla ilgili bir şey yazıyor. Ama kimlere neler yaptığıyla ilgili hiç haber yapılmadı. Binlerce çocuk okuttu, Kuran kurslarıyla ilgili çalışmalar yaptı.”