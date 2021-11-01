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Ferhan Şensoy'a sevgilisi Elif Durdu'dan mektup: Güzel gözlerinden defalarca öptük seni...

01.11.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Elif Durdu, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 31 Ağustos tarihinde hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Durdu, sevgilisine olan özlemini duygusal satırlarla dile getirdi.

Ferhan Şensoy'a sevgilisi Elif Durdu'dan mektup: Güzel gözlerinden defalarca öptük seni...

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu.
Usta tiyatrocunun vefatının ikinci ayında Elif Durdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Ferhan Şensoy'u andı. Durdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim. Günlüğe bir şeyler yazabiliyorum, buna ben de şaşıyorum. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece zaman kavramımı yitirdim. Yavaş yavaş o da yerine geliyor sanki. Hayatın devam etmesi, her şeyin normalleşmesi korkutucu geliyor. Ve çok saçma.

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NE ZAMAN BİTER BİLEMİYORUM

Ölümü, yası, hüznü, özlemi yaşamak/anlatmak istiyorum aslında ve fakat bunu da becerebildiğim söylenemez. Yazdıkça, paylaştıkça acının azalmasını umuyorum. "Bir kâbusun içinden geçiyor ömrüm" hissindeyim. Ne zaman biter bilemiyorum. Bugün bütün gün evdeydim. O geceye dair hatırlayabildiğim her şeyi yazdım. Birkaç yıl önce ölümden korkup korkmadığını sormuştum sana. 'Ne korkacağım lan, ölüm geldiğinde ben orada olmayacağım' demiştin. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece anladım ne demek istediğini...

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GÖZÜN ARKADA KALMASIN

Ölüm gelmişti ama sen orada yoktun sevgilim. 70 yıldır bedenine hapsolmuş naif, sıcacık ruhun neşeyle göğe yükselmişti. Artık sana ait olmayan o yakışıklı yüzünde sonsuz bir huzur vardı. Güzel gözlerinden defalarca öptük seni, gözün arkada kalmasın. Kavuşturulmuş eller.

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Ölüm ilk defa korkutucu gelmedi. Belki de dediğin gibi heyecan verici bir serüvendi. Bizim kalbimiz biraz karanlık bu günlerde, incinme geçer. Kucaklayan yüz... Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Sensizlik bildiğimiz/deneyimlediğimiz bir konu değil. Hayat bilmediğimiz yerden sordu. Yavaş yavaş yazıyorum işte sevgilim. Sana verdiğim sözü tutacağım..."

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Ferhan Şensoy
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