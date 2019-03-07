Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü

Ferhat İle Şirin dendiğinde akla Amasya gelir. Büyük aşkın izlerine ev sahipliği yapan şehir bugün tarihiyle olduğu kadar hikayesiyle de etkilemektedir. Amasya’ya hayat veren Ferhat ve Şirin’in hikayesini bir de yerel kaynaklardan dinleyin.

Ferhat nakkaşlık yaparak sarayları ve köşkleri süsleyen bir gençtir. Yaptığı eserler herkesi kendine hayran bırakırmış, bunu ise hep Şirin için yaptığı söylenirmiş. Şirin ise Amasya Sultanı Mehmene Banu’nun kardeşiymiş. Birbirine sevdalanan iki genç sık sık buluşurmuş. Bir zaman Şirin’i istemek için dünür gönderen Ferhat’a Amasya Sultan’ı olumsuz cevap verir ve kardeşini vermemek için işi daha da zora sokacak bir iş ister Ferhat’tan. Şehrin su sıkıntısı çekmesi ile Sultan Ferhat’a “şehre suyu getir sana Şirin’i vereyim“ der. Ferhat Şirin’e duyduğu aşkla eline aldığı külüngü ile uzakta olan Elmalı dağında başlar suyun gelmesi için kanal kazmaya. Ferhat’ın suyu getireceğini anlayan Amasya sultanı bir oyun oynar ve yaşlı kadını Ferhat’ın yanına yollar. Kadın Ferhat’ın yanına gittiğinde “ne vurursun böyle hırsla kayalara Şirin öldü", sana helvasını getirdim der yaşlı kadın.