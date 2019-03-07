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Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 07.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yıllardır her aşk hikayesinde benzetmesi yapılan Ferhat ile Şirin’i yerel kaynaklarından dinlemek nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Bu iki aşığı tanıyanlarla tanışıp konuşmak hikayeyi bambaşka bir yere taşır mıydı acaba kafamızda? Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan bu aşıkların yaşadıkları yere gitti ve yerel kaynaklardan daha önce muhtemelen duymadığınız öykülerini dinleyerek sizler için yazdı. Keyifli okumalar!

Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-14 10:20:00
Merzifon
2019-03-14 11:40:00
DÖNÜŞ
Merzifon
2019-03-21 12:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-21 13:40:00
1080 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-14 12:15:00
Merzifon
2019-03-14 13:40:00
DÖNÜŞ
Merzifon
2019-03-21 12:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-21 13:40:00
3448 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-03-14 10:20:00
Merzifon
2019-03-14 11:40:00
DÖNÜŞ
Merzifon
2019-03-21 14:35:00
İstanbul Atatürk
2019-03-21 16:05:00
3429 TL
SATIN AL

Ferhat İle Şirin dendiğinde akla Amasya gelir. Büyük aşkın izlerine ev sahipliği yapan şehir bugün tarihiyle olduğu kadar hikayesiyle de etkilemektedir. Amasya’ya hayat veren Ferhat ve Şirin’in hikayesini bir de yerel kaynaklardan dinleyin.

Ferhat nakkaşlık yaparak sarayları ve köşkleri süsleyen bir gençtir. Yaptığı eserler herkesi kendine hayran bırakırmış, bunu ise hep Şirin için yaptığı söylenirmiş. Şirin ise Amasya Sultanı Mehmene Banu’nun kardeşiymiş. Birbirine sevdalanan iki genç sık sık buluşurmuş. Bir zaman Şirin’i istemek için dünür gönderen Ferhat’a Amasya Sultan’ı olumsuz cevap verir ve kardeşini vermemek için işi daha da zora sokacak bir iş ister Ferhat’tan. Şehrin su sıkıntısı çekmesi ile Sultan Ferhat’a “şehre suyu getir sana Şirin’i vereyim“ der. Ferhat Şirin’e duyduğu aşkla eline aldığı külüngü ile uzakta olan Elmalı dağında başlar suyun gelmesi için kanal kazmaya. Ferhat’ın suyu getireceğini anlayan Amasya sultanı bir oyun oynar ve yaşlı kadını Ferhat’ın yanına yollar. Kadın Ferhat’ın yanına gittiğinde “ne vurursun böyle hırsla kayalara Şirin öldü", sana helvasını getirdim der yaşlı kadın.

Bunu duyan Ferhat büyük bir üzüntüye kapılan Ferhat “Şirin yoksa bana yaşamak haram diyerek”  elindeki külüngü havaya atar ve külüngün kafasına düşmesi ile başı dönen Ferhat’ın Şirin diye bağırışı dağlarda yankılanır ve yere yığılır. Saraya dönen yaşlı kadın Ferhat’ın ölüm haberini verir ve öldüğünü duyan Şirin ise kayalıklara varır. Ferhat’ın cansız bedenini görünce Şirin'de atar kendini aşağıya. Ölüme gittikleri yerde Ferhat ve Şirini beraber gömerler, aşkları ise dillerden dillere yayılır. Günümüz de kadar yaşatılan, büyüklerimizden küçüklerimize mirastır bu aşk. Şehrimizin ise gurur kaynağı.

Güzel şehir Amasya'yı; yolcu360’ın [Amasya rent a car](https://yolcu360.com/tr/rent-a-car/amasya-arac-kiralama/?utm_source=mynet&utm_medium=trend) seçenekleri arasından dilediğiniz aracı dilediğiniz zaman aralığında kiralayarak konforlu bir şekilde keşfedebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ferhat ile şirin Amasya

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