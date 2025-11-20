Mynet Trend

Feribot karaya oturmuştu! Skandal itiraf ortalığı karıştırdı

Güney Kore açıklarında karaya oturan yolcu feribotundaki 267 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kaptan ile bir mürettebat üyesi ağır ihmal şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Feribotun çarpma nedeni ortaya çıktı.

Feribot karaya oturmuştu! Skandal itiraf ortalığı karıştırdı

Güney Kore'nin güneybatısında 267 kişiyi taşıyan 26 bin 546 tonluk yolcu feribotu Jangsan Adası açıklarında su altındaki bir kayaya çarpmıştı. Çarpma nedeni ise ortaya çıktı.

Feribot karaya oturmuştu! Skandal itiraf ortalığı karıştırdı 1

TELEFONUNA BAKIYORMUŞ

Sahil Güvenlik yetkilileri, kazanın feribotun birinci zabitinin cep telefonuna bakarken dönüşü kaçırmasından kaynaklandığını açıkladı. Olay sırasında gemiyi yöneten birinci zabit ve dümen sorumlusu gözaltına alındı. "Ağır ihmal sonucu yaralanmaya sebebiyet"le suçlanan mürettebat beş yıla varan hapis cezası alabilir.

Feribot karaya oturmuştu! Skandal itiraf ortalığı karıştırdı 2

Birinci zabitin başta dümenin arızalı olduğunu söylediği ancak daha sonra bu ifadesini geri alarak telefonuna baktığını kabul ettiği öğrenildi.

