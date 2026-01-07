Mynet Trend

İnternetten sattığı madde iki kişinin ölümüne sebep oldu! İntihar kitini evlere postalıyormuş

İngiltere’de internet üzerinden satılan ölümcül bir kimyasal, iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıkanlar Miles Cross'u işaret etti. Suçlamaları kabul eden Cross 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çiğdem Sevinç

Galler’in Wrexham kentinde yaşayan 33 yaşındaki Miles Cross, çevrim içi bir forum üzerinden ölümcül bir kimyasal madde sattığını kabul etti. Mahkeme, Cross’un Ağustos ve Eylül 2024’te dört kişiye kişi başı 100 sterlin karşılığında bu maddeyi gönderdiğini, satışlardan ikisinin ölümle sonuçlandığını açıkladı.

ZEHRİ KARGOLUYORMUŞ

Polis, iki şüpheli ölümün ardından başlattığı soruşturmada maddelerin internetten satıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde Cross’un sahte isim kullandığı, siparişleri QR kodla aldığı ve ödemeleri kendi banka hesabına yönlendirdiği belirlendi. Maddelerin posta yoluyla gönderildiği ortaya çıktı.

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ocak 2025’te evine yapılan baskında kimyasal maddeler ele geçirilirken, telefon ve bilgisayar incelemeleri Cross’u doğrudan suçla ilişkilendirdi.

Mahkemede konuşan yargıç, Cross’un ruhsal sorunları olduğunu ancak bunun suçunu hafifletmediğini söyledi. “Savunmasız insanlara para karşılığı ölümcül madde sattınız” diyen yargıç, sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.

