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Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Çanakkale'ye gezmeye götürdükleri Belarus uyruklu V.Z. (20) adlı kıza feribotta tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Selçuk Yılmaz (32) tutuklandı, komşusu İ.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Şarköy'de yaşayan Belarus uyruklu V.Z. ile komşuları Selçuk Yılmaz ve İ.E., üç gün önce otomobille Çanakkale'ye gezmeye gitti. Çanakkale'de alkol alıp, eğlenen 3 kişi, otomobilleriyle Şarköy'e dönmek için Çanakkale- Gelibolu feribotuna bindi. İddiaya göre, feribotta Selçuk Yılmaz ile İ.E., genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. V.Z., iki kişiye karşı koyup, telefonla aradığı arkadaşı B.B.'den yardım istedi. B.B. de 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbarla harekete geçen Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, feribottan çıkan otomobili Karadeğirmen kavşağında durdurdu. Polis, Selçuk Yılmaz ve İ.E.'yi gözaltına aldı, V.Z. ile birlikte emniyete götürdü.

'FERİBOTTA BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTILAR'

Belaruslu V.Z., ifadesinde, komşularının gezmek üzere kendisini Çanakkale'ye götürdüğünü, burada alkol alıp eğlendiklerini anlatarak, "Dönüş yolunda feribotta bana tecavüz etmeye kalkıştılar. Ben direnip, telefonla arkadaşımı arayarak yardım istedim" dedi. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk Yılmaz tutuklanırken, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şarköy Çanakkale belarus tecavüz

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
kemalistler oldukça bunlar hep olacak desem kimilerinin ne kadar hoşuna gidecek kemalizme de atatürkle de kurban olun siz atatürk olmasaydı bu ülkede 4 kadın serbestti kadınlar sözüm size siz daha iyi bilin atatürkün kadrini kıymetini
haklisin ,kemalistler oldugu sürece bunlar olmayacak ,ama oldugunuz sürece 18 yas alti evlilige karsi cikip ,o yaslardakilerinin evlilik dişi zina hayatlarina alkis tutacaksiniz..
Bu yiğit ve kemalist gençler bu ülkenin yüz karasıdır.Bir işi becerememişler.Yazıklar olsun.
@ademtoyan SEN DOĞMADAN 9 AY 15 GÜN ÖNCE ÇOK İYİ BAŞARMIŞTILAR BU İŞİ.VALİDENE SOR ANLATSIN SANA HİKAYESİNİ
sıkıldım bu ülkeden
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