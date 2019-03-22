Feridun Düzağaç yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı!

Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde kime destek vereceğini açıkladı.
"HEYECANLA TAKİP EDİYORUM"
CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş için bir destek videosu çeken Düzağaç, "Heyecanla takip ediyorum" dedi.
ŞARKICIYA TEŞEKKÜR ETTİ
Alper Taş da Düzağaç'a teşekkür ederek, "Sevgili arkadaşımız, değerli müzisyen Feridun Düzağaç'a bu güzel cümleleri ve desteği için çok teşekkürler" diye yazdı.
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