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Feridun Düzağaç yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, çektiği özel video ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde kime destek vereceğini açıkladı.

Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde kime destek vereceğini açıkladı.

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"HEYECANLA TAKİP EDİYORUM"

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş için bir destek videosu çeken Düzağaç, "Heyecanla takip ediyorum" dedi.

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ŞARKICIYA TEŞEKKÜR ETTİ

Alper Taş da Düzağaç'a teşekkür ederek, "Sevgili arkadaşımız, değerli müzisyen Feridun Düzağaç'a bu güzel cümleleri ve desteği için çok teşekkürler" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
feridun düzağaç Alper Taş seçim 31 mart

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Feridun düzağacı toplumda kaç kişi tanıyorki. destek verse ne olur ki hemen desteklediği partiye bir şey mi yapacak oylarını mı çoğaltacak???? düzağaç kendi işini yapsın
terrorist teroristi destekleyecek ne bekliyordunuz devlet vatan millet duşmanları bunlar
aman ne iş olmuş
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