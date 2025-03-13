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  4. Fernando Muslera'dan flaş sözler! Soyunma odasında konuştu... Yönetime, "Biz primi değil..."

Fernando Muslera'dan flaş sözler! Soyunma odasında konuştu... Yönetime, "Biz primi değil..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.03.2025 16:44
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanında 3 puana ikinci yarı başardığı geri dönüş ile ulaşmıştı. Zorlu mücadelenin devre arasında Fernando Muslera'nın sözlerinin takımı motive ettiği öğrenildi.

Fernando Muslera'dan flaş sözler! Soyunma odasında konuştu... Yönetime, "Biz primi değil..."
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve 14 yıllık Galatasaray serüvenine nokta koyacak deneyimli kaleci Fernando Muslera, kupalarla dolu Galatasaray kariyerine şampiyonlukla veda etmek istiyor.

"PRİMİ DEĞİL ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

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Fernando Muslera, prim konusunda yönetime herhangi bir beklentide olmadıklarını dile getirdi. Bu sezonki performansı tartışılsa da son haftalarda dümene geçen kaptanın, Corendon Alanyaspor maçının soyunma odasında yöneticilere "Biz prim değil, şampiyonluğu düşünüyoruz. Bu süreçte yanımızda olmanız ve desteğiniz takım için daha değerli" dediği öğrenildi.

TAKIMI HAVAYA SOKTU

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Uruguaylı file bekçisinin bu sözleri, Galatasaraylı yöneticilerle birlikte soyunma odasındaki takım arkadaşlarını havaya soktu. Alanya maçının devre arasına 1-0 yenik giren G.Saray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve iki haftanın ardından 3 puan almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
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