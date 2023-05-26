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Fernando Muslera'dan kavga açıklaması geldi! 150 dolarlık parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edilmişti

26.05.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçakta parfümünü kaybettiği iddia edilen Muslera'nın, kendisine şaka yapıldığını sanıp arkadaşlarına bağırdığı ve uçakta gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Sosyal medyada bu olayın yayılmasının ardından Muslera'dan resmi açıklama geldi.

Fernando Muslera'dan kavga açıklaması geldi! 150 dolarlık parfümü için uçağı birbirine kattığı iddia edilmişti
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatarasay kaptanı Fernando Muslera'dan kavga açıklamasına ilişkin açıklama geldi.

150 DOLARLIK PARFÜM İDDİASI

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Uruguaylı oyuncunun takım uçağında 150 dolarlık parfümünü kaybettiği ve ortalığı birbirine kattığı iddia edilmişti. Kendisine şaka yapıldığını ve kasıtlı olarak parfümünün saklandığını düşünen Muslera'nın takım arkadaşlarına bu durumu sorduğu ve istediği cevabı alamayınca oldukça sinirlendiği yazılmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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"Parfüm kavgası" başlığı altında yapılan haberlere tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Bundan önce de hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm ve geçtim ama bu kadarı çok fazla. Benim, takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli taraftarlarımızın tek hedefi önümüzdeki 90 dakika." ifadelerini kullandı.


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