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Fernando Muslera dolandırıcılık olayıyla ilgili ilk kez konuştu! "Beni çok etkiledi"

14.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir banka ile yaşadığı dolandırılma olayıyla ilgili gündeme gelen Fernando Muslera, konuyla alakalı yaptığı açıklamada kendisini ve performansının bu olaydan çok etkilediğini söyledi. İşte detaylar...

Fernando Muslera dolandırıcılık olayıyla ilgili ilk kez konuştu! "Beni çok etkiledi"
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar ile tam 14 kupa kazanma başarısı gösteren Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı dolandırıcılık olayıyla gündeme gelmişti.

İFADE VERMİŞTİ

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Son haftalardaki performans düşüklüğü yaşadığı bu duruma bağlanan Muslera, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı soruşturma dosyasında futbolcu Fernando Muslera şikayetçi sıfatıyla ifade vermişti.

KONUYLA ALAKALI İLK KEZ KONUŞTU

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Tüm bu yaşananlardan etkilenen Fernando Muslera yakın çevresine de dert yandığı öğrenilen Muslera'nın, "Türkiye benim ikinci vatanım gibi... Çocuğum burada dünyaya geldi. 2011'den beri çalıştığım bir bankada bu dolandırıcılık olayını yaşamam, özellikle duygusal anlamda beni çok etkiledi. Kendisini de yakından tanıyordum. Performansım da ister istemez bu durumdan etkilendi. Benim gibi mağdur olan herkes için bir an önce bu olayın çözüme kavuşturulması gerekiyor" dediği öğrenildi.

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