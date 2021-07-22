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Fernando Muslera: Dün benim için çok zor bir gündü

22.07.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilen Galatasaray'da hatalı goller yiyen kaleci Fernando Muslera, kötü geçen maç sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Fernando Muslera: Dün benim için çok zor bir gündü

Fernando Muslera, PSV maçının ardından açıklamada bulundu.

MUSLERA'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 19 yorum
bir fbli olarak soyluyorum adam gibi adam bence hala dunyanin en iyi kalecilerinden biri
fatıh terım hata yaptı musleranın ayagı kırıldığı zaman kalecı bulacaktı muslera hem yaşlandı hem sakat eskı gunlere gerı gelmıyecegını bılıyordu neden fatıh kalecı almadı
en kotu macini cikarmis olabikir ama dunku macta en son suclanacak kisi musleradir bu agir yenilgi terime yazar..

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