Fernando Muslera emekli mi oluyor? Resmen açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselterek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek hafta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı - kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı file bekçisi; derbi, Hatayspor maçı, kariyeri ve şampiyonlukla ilgili konuştu. İşte o sözler...
"Fenerbahçe'yi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet."
"Evde çocuklarla zaman geçiriyorum, çok fazla maç izleyemiyorum. Kalecilere çok sert eleştiriler yapıyorlar. Onlar da insan ve hata yapabilirler."
"Fiziğim el verdiği sürece futbola devam edeceğim. Sonrasında neler olacak göreceğiz."
Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz.