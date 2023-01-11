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Fernando Muslera emekli mi oluyor? Resmen açıkladı...

11.01.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0'la geçen Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı - kırmızılıların kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi; Fenerbahçe derbisi, kariyeri ve şampiyonlukla ilgili konuşurken, futbolu bırakıp bırakmayacağına dair de önemli ifadeler kullandı.

Fernando Muslera emekli mi oluyor? Resmen açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselterek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek hafta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı - kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi; derbi, Hatayspor maçı, kariyeri ve şampiyonlukla ilgili konuştu. İşte o sözler...

"F.BAHÇE MAÇI TARAFTAR İÇİN ÖZEL"

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"Fenerbahçe'yi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet."

"KALECİLERİ ÇOK SERT ELEŞTİRİYORLAR"

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"Evde çocuklarla zaman geçiriyorum, çok fazla maç izleyemiyorum. Kalecilere çok sert eleştiriler yapıyorlar. Onlar da insan ve hata yapabilirler."

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

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"Fiziğim el verdiği sürece futbola devam edeceğim. Sonrasında neler olacak göreceğiz."

"ŞAMPİYONLUK BİZİM HAYALİMİZ"

Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz.

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