Fernando Muslera emekli mi oluyor? Resmen açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselterek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek hafta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı - kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi; derbi, Hatayspor maçı, kariyeri ve şampiyonlukla ilgili konuştu. İşte o sözler...

"F.BAHÇE MAÇI TARAFTAR İÇİN ÖZEL"

"Fenerbahçe'yi analiz ettik. Asla kolay değil. Sonuç 3-0, onlar da iyi mücadele etti. Taraftar için özel bir şey. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet."

"KALECİLERİ ÇOK SERT ELEŞTİRİYORLAR"

"Evde çocuklarla zaman geçiriyorum, çok fazla maç izleyemiyorum. Kalecilere çok sert eleştiriler yapıyorlar. Onlar da insan ve hata yapabilirler."

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

"Fiziğim el verdiği sürece futbola devam edeceğim. Sonrasında neler olacak göreceğiz."

"ŞAMPİYONLUK BİZİM HAYALİMİZ"

Sezonun bitmesine daha çok var. Her maç zor olacak. Türkiye Kupası var, o da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu an bir hayal ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için devam edeceğiz.

