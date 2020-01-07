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  4. Fernando Muslera-Patricia Callero Dubai tatilinde

Fernando Muslera-Patricia Callero Dubai tatilinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera (33) ile model olan eşi Patricia Callero (30), geceliği 3 bin TL'lik otelde tatil yapıyor.

Ocak 2016'da Uruguay'da evlenen Fernando Muslera ile Patricia Callero'nun, 7 Kasım 2017'de çocukları Kailash, 3 ay önce Tziana dünyaya gelmişti. Galatasaray'ın yıldız kalecisi, yılbaşını İstanbul'da geçirdikten sonra Süper Lig'e verilen aradan istifade ailesi ile beraber tatile çıktı.

Tercihlerini dağdan değil, denizden yana kullanan Muslera Ailesi, Dubai'ye uçtu. Ünlü çift, Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis the Palm'da ' kalıyor. Otelin geceliği 3 bin lira.

Muslera, tatilde eşi ve çocuklarıyla moral depoluyor. Patricia ise denizden çıkmak bilmiyor.

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Fernando Muslera Patricia Callero dubai

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kalacak tabi 2 sene şampiyon yaptı takımı demirören ile baş başa
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