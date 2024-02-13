Fernando Santos Kayserispor maçının ardından 'dönüyor' demişti ama... Aboubakar'a ABD'den 18 aylık sözleşme teklifi

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ise Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Santos böyle dese de yıldız isim için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

18 AYLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. Aboubakar'ın Güney Amerika'dan da teklifler aldığı ve geleceği için kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.

10 HAFTADIR KADRO DIŞI

Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından kadro dışı kalmıştı.





