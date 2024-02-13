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Fernando Santos Kayserispor maçının ardından 'dönüyor' demişti ama... Aboubakar'a ABD'den 18 aylık sözleşme teklifi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos yaptığı maç sonu Aboubakar için geri dönüyor açıklamasını yapsa da golcü isim için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ise Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Santos böyle dese de yıldız isim için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

18 AYLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

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Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. Aboubakar'ın Güney Amerika'dan da teklifler aldığı ve geleceği için kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.

10 HAFTADIR KADRO DIŞI

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Vincent Aboubakar, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından kadro dışı kalmıştı.

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