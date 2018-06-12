Fernando Torres'e sürpriz teklif

Geçen sezon Atletico Madrid'le 45 maça çıkan ve 10 gol 2 asistlik performans sergileyen Fernando Torres için, Lille'den sürpriz bir teklif geldi.

Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Lille, bonservis ödemeyeceği forvetlere yönelmek isterken, 34 yaşındaki Torres'te kartar kılındı. France Football'da yer alan habere göre, Torres de, Japon takımı Sagan Tosu'dan gelen teklife sıcak bakmıyor ve Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istiyor.

Fransız ekip aynı zamanda Las Palmas'ta forma giyen bir başka Fransız Loic Remy'i de istiyor.

(FANATİK)

