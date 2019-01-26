Ferrari 488 Pista şubatta Türk müşterilerine teslim edilecek

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi.
Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine şubat ayı içerisinde teslim edilecek.
'YILIN SPOR OTOMOBİLİ' SEÇİLDİ
Ferrari 488 Pista, Fransa’nın önde gelen otomobil dergisi MotorSport tarafından “Yılın Spor Otomobili” seçidi.
MotorSport dergisi, geçmişte F1 yarışlarının düzenlendiği dünyaca ünlü Magny-Cours pistinde, 12 spor otomobili karşılaştırdı. 4,4 kilometre (km) uzunluğundaki pist ve çevresindeki yollarda düzenlenen organizasyonda, Ferrari’nin aldığı uluslararası ödüllerle 2018 yılında öne çıkan modeli 488 Pista, 1'44,90" tur süresi ile pistteki daha önceki tüm tur rekorlarını iki saniye geliştirdi. Bu sonuçla birlikte 11 rakibini pistte geride bırakan Ferrari 488 Pista, MotorSport Dergisi tarafından “Yılın Spor Otomobili” seçildi.
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