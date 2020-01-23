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Festival'de Bengü coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Yaz sezonunda Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirdiği festivallerle adından söz ettiren Yapı Kredi Summer Escape, şimdi de “Yapı Kredi Winter Escape” olarak kitleleri kış sporları, eğlence ve deneyimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Festival'de Bengü coşkusu

Kışa merhaba demek üzere 13-15 Aralık’ta ilk durağı Palandöken Sway Hotels olan Yapı Kredi Winter Escape’in 2. durağı da 21-23 Şubat tarihlerinde Erciyes olacak. Sezon finalini ise 13-15 Mart’ta Palandöken’de gerçekleştirerek kışa veda edecek.

21-23 Şubat’ta Erciyes’te Bengü’nün özel konseptli repertuvarı, Hey Douglas, Jabbar ve Deniz Sipahi’nin de aralarında bulunduğu, ünlü sanatçı ve DJ’lerin performanslarıyla eğlence dolu saatler yaşatacak olan Yapı Kredi Winter Escape, aynı zamanda after ski partileri, happy hour’lar ve çeşitli workshop programları ve yarışmalarla unutulmayacak anılar biriktirmenizi sağlayacak.

Ümit Erbek-Ceyhun Göney

Magazin, cemiyet, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleriyle, influencer’ların da katılım sağlayacağı etkinlikte eğlence zirveye taşınacak.


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bengü, festival,

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