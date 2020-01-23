Festival'de Bengü coşkusu

Kışa merhaba demek üzere 13-15 Aralık’ta ilk durağı Palandöken Sway Hotels olan Yapı Kredi Winter Escape’in 2. durağı da 21-23 Şubat tarihlerinde Erciyes olacak. Sezon finalini ise 13-15 Mart’ta Palandöken’de gerçekleştirerek kışa veda edecek.

21-23 Şubat’ta Erciyes’te Bengü’nün özel konseptli repertuvarı, Hey Douglas, Jabbar ve Deniz Sipahi’nin de aralarında bulunduğu, ünlü sanatçı ve DJ’lerin performanslarıyla eğlence dolu saatler yaşatacak olan Yapı Kredi Winter Escape, aynı zamanda after ski partileri, happy hour’lar ve çeşitli workshop programları ve yarışmalarla unutulmayacak anılar biriktirmenizi sağlayacak.

Magazin, cemiyet, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleriyle, influencer’ların da katılım sağlayacağı etkinlikte eğlence zirveye taşınacak.



