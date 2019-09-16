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Festival tutkunları, o kente gitmenin tam zamanı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 16.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te çeşitli ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla göçmenler günü düzenlenen festivalle kutlanıyor.

GİDİŞ
İstanbul
2019-09-23 04:15:00
Buenos Aires Ministro Pistarini
2019-09-24 08:15:00
DÖNÜŞ
Buenos Aires Ministro Pistarini
2019-09-30 14:10:00
İstanbul
2019-10-01 19:10:00
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Buenos Aires Özerk Şehri Hükümeti'nin ev sahipliğinde başkent Buenos Aires’teki Mayıs Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla, binlerce kişinin katıldığı göçmenler günü festivali kutlanıyor.

Festival kapsamında Bulgaristan’dan Haiti’ye, Litvanya’dan Çin’e kadar Buenos Aires’te yaşayan yaklaşık 40 farklı etnik grup, ülkelerinin kıyafetlerini, danslarını ve yemeklerini tanıtıyor.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde kurulan ufak çadırlarda her katılımcı ülke kendi mutfağını tanıtırken binden fazla kişinin katıldığı kortejde, ülkelerin dansları ve kıyafetleri gibi kültürel varlıkları tanıtılıyor.

Yerel saatle öğleden sonra başlayan festivalin ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin göçmen festivali buenos aires

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