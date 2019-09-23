Festivalden farksız! Sokaklar onlarla renklendi

Bisikletlerini çiçek, balon ve çeşitli eşyalarla süsleyen kadınlar, belirlenen noktalarda bir araya geldi.

Güzargah boyunca müzik eşliğinde bisiklet süren kadınların ilgi gösterdiği tur çevredekiler tarafından ilgi gördü.

Etkinlik, kortejin belirlenen bitiş notakalarına varmasıyla sona erdi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" ilk olarak 2013 yılında İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başladı.

Tur bu yıl yurt içinde ve dışında 120 kentte eş zamanlı olarak düzenlendi. İşte gönüllü kadınlar tarafından organize edilen turdan bazı görüntüler...

