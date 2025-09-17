Festivalden kaçtı, turistin aracını paramparça etti

İspanya’nın Guadalajara iline bağlı kasabada düzenlenen geleneksel "Koruyucu Azizler Festivali"nde korku dolu dakikalar meydana geldi. Festival kapsamında düzenlenen boğa koşusunda bir turistin etkinlik alanının yakınlarına park ettiği aracı, kızgın boğanın hedefi oldu.

Boğanın parkurundan çıkarak araca saldırdığı anlar, seyircilerde paniğe neden oldu. Boğanın saldırdığı aracın arka ve yan kısımlarında büyük hasar meydana geldi.

ARACI HASAR GÖREN TURİST ŞOKE OLDU

İspanyol medyasına konuşan araç sahibi turist, bölgede yaşamadığını ve aracını kullanılamaz halde bulduğunda hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Araç sahibi, bölgede festival olduğunu dahi bilmediğini ve hiçbir uyarı levhası da görmediğini belirtti.