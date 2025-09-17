Mynet Trend

Festivalden kaçtı, turistin aracını paramparça etti

İspanya'da "Koruyucu Azizler Festivali" kapsamında düzenlenen boğa koşusunda panik dolu anlar yaşandı. Koşu parkurundan çıkan kızgın boğa, park halindeki bir araca saldırarak kullanılamaz hale getirdi.

İspanya’nın Guadalajara iline bağlı kasabada düzenlenen geleneksel "Koruyucu Azizler Festivali"nde korku dolu dakikalar meydana geldi. Festival kapsamında düzenlenen boğa koşusunda bir turistin etkinlik alanının yakınlarına park ettiği aracı, kızgın boğanın hedefi oldu.

Boğanın parkurundan çıkarak araca saldırdığı anlar, seyircilerde paniğe neden oldu. Boğanın saldırdığı aracın arka ve yan kısımlarında büyük hasar meydana geldi.

ARACI HASAR GÖREN TURİST ŞOKE OLDU

İspanyol medyasına konuşan araç sahibi turist, bölgede yaşamadığını ve aracını kullanılamaz halde bulduğunda hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Araç sahibi, bölgede festival olduğunu dahi bilmediğini ve hiçbir uyarı levhası da görmediğini belirtti.

  1. yüzyılda hayvanlara eziyet içeren festivaller düzenlenmesine tepkiler geldi. Paylaşımlarda, "Her yazın en utanç verici görüntüsü. Hayvanlara eziyet etmeyi bırakın", "Boğalara böyle davranmayı bırakın", "Suç hayvanda değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Mynet'in Sesi
İspanya
