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Festivalin yıldızı onlar oldu! Sutyen yerine...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Coachella festivali müziği kadar katılımcıların stiliyle de olay oldu! Birbirinden yaratıcı tasarımlarla festival alanına gelen müzikseverler sutyen yerine bakın ne ile karşılaştı

Festivalin yıldızı onlar oldu! Sutyen yerine...

Biri dikkat çekici moda kurallarından bahsederse onlara Coachella'nın 2019 modasından bahsedin. Gerçekte müzik festivali olan ve havaların ısınmasıyla festival sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Coachella festivali, sahnedeki müzik şöleni kadar, katılımcıların giydiği kıyafetlerle de meşhur oldu.

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Önce popoyu açıkta bıraktıran pantolon modellerini gördük şimdi de sutyen yerine işleme karşımıza çıkıyor. Coachella güzelleri Kaliforniya'nın sıcağında sutyenden bunalmış olacak ki onun yerine parıltılı taşlarla göğüs bölgesini kamufle ediyorlar.

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Eskilerde yüze uygulanan bu taşların şimdilerde memeleri kapatması tabii görenleri şoke etmeye yetti.

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İşte internette mutlaka karşınıza çıkacak sutyen şeklindeki parıltılı taş kaplama modası

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